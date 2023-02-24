Фото: 5-tv.ru

Глава российской дипмиссии Анатолий Антонов напомнил, что раньше советские и американские солдаты вместе противостояли нацизму.

Фотовыставка «Освобождение. Сталинград» заработала в посольстве РФ в Вашингтоне. Ее открыл глава российской дипмиссии Анатолий Антонов.

Фотовыставку «Освобождение. Сталинград» подготовили МИА «Россия сегодня» и Президентский фонд культурных инициатив. В экспозиции представлены эксклюзивные снимки, которые сделали военные корреспонденты Совинформбюро во время Сталинградской битвы и освобождения СССР от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

Во время мероприятия Анатолий Антонов обратился к собравшимся на выставке гостям с небольшой речью.

«Позвольте поздравить вас с одним из самых почитаемых в России праздников — Днем защитника Отечества <…> Наши доблестные солдаты и офицеры отстояли Отчизну на Бородинском поле. В годы Великой Отечественной войны нанесли сокрушительное поражение нацизму. А сейчас продолжают спасать не только Россию, но и глобальную безопасность от „коричневой чумы“, корни которой проросли на украинской земле», — сказал Анатолий Антонов.

Сейчас между великими державами установилось недоверие, добавил дипломат. Оно приводит к распространению терроризма и оружия массового поражения. Россия старается решать возникающие проблемы мирным путем, однако натыкается на противодействие Запада, настаивающего на однополярном мироустройстве.

«Время покажет способность наших оппонентов к трезвому мышлению, предполагающему отказ от создания разделительных линий и начало работы по восстановлению стратегической стабильности, которая, как никогда, сегодня востребована в мире», — подчеркнул посол.

В заключение дипломат напомнил, что 25 апреля 1945 года состоялась встреча советских и американских войск на Эльбе. Тогда они вместе спасали человечество от нацизма, а память об этом продолжают бережно хранить ветераны обеих стран.

Ранее 5-tv.ru публиковал поздравление Владимира Путина с Днем защитника Отечества. В нем глава государства также отметил борьбу с нацизмом.