Суд в США разрешил Болдуину сниматься в фильме после неумышленного убийства

Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson

Голливудский актер по-прежнему настаивает на своей невиновности.

Суд разрешил американскому актеру Алеку Болдуину продолжить работу над фильмом «Ржавчина», на съемках которого год назад погибла кинооператор Галина Хатчинс. Голливудский артист застрелил женщину из револьвера. Тогда, разыгрывая одну из сцен, он произвел выстрел, полагая, что держит в руках бутафорское оружие. Он отказался появляться на слушаниях и до сих пор настаивает на собственной невиновности.

По данным источников издания Variety, Болдуина допустили к дальнейшему производству печально известного вестерна, ему также позволили общаться со свидетелями по делу и режиссером картины Джоэлом Соузой, который также пострадал в тот роковой день. Однако обсуждать инцидент всем его участникам судом запрещено. Ожидается, что съемки фильма стартуют весной в штате Монтана.

По данным издания, суд выдвинул еще ряд условий, соблюдая которые Алек Болдуин, являющийся продюсером и актером в проекте «Ржавчина», сможет продолжить работу. Ему запрещено употреблять алкоголь на время расследование инцидента, а также иметь в распоряжении огнестрельное и любое другое оружие. Авторы материала напомнили, что артист бросил пить в 1985 году, ранее он страдал серьезной зависимостью от спиртного.

Трагедия на съемочной площадке произошла 21 октября 2021 года. Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок, а пистолет выстрелил самопроизвольно, и вместо холостых патронов выпустил боевые. Хатчинс после ранения вертолетом доставили в больницу города Альбукерке, но врачам не удалось ее спасти. Соуза, получившего ранение, выпустили из клиники в день госпитализации.

1 февраля 2023 года стало известно, что прокуратура выдвинула обвинение актеру и консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид по двум пунктам статьи о непредумышленном убийстве. Следователи пришли к выводу, что актер не был достаточно подготовлен к работе с оружием, а его коллега халатно отнеслась к технике безопасности. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой тюремный срок грозит 64-летнему Болдуину.