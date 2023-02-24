Песков заявил, что обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

В этот день, ровно год назад, президент в обращении к россиянам объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Какого-либо обращения президента России Владимира Путина к народу 24 февраля не планируется. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

В этот день, ровно год назад, глава государства обратился к россиянам и объявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Она продолжается по сей день.

Несколькими днями ранее президент во время выступления с посланием к Федеральному собранию заявил, что Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации. Он напомнил, что еще до ее начала Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь. Путин также подчеркнул, что РФ делала все возможное, чтобы решить проблемы мирными средствами, однако ей не оставили иного выбора.

Сегодня Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области являются частью России. Они вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов по соответствующему вопросу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин озвучил главные причины начала спецоперации во время послания Федеральному собранию.