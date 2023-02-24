Фото: Instagram* / galichida

До беременности Галич девушки были не разлей вода — снимали видео для подписчиков, отдыхали и в целом здорово проводили вместе. Какая кошка пробежала между знаменитостями?

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала об отношениях с коллегой Идой Галич, с которой их раньше связывала, как казалось, крепкая дружба. Знаменитости были очень близки, клялись друг другу в вечной дружбе, записывали совместные видео для блогов и тусовались. Но теперь видеть их вместе поклонникам не приходится. Как отметила Ивлеева на своем YouTube-канале, на сегодняшний день с Галич она совсем не контактирует. И не планирует.

«У нас с Идой Галич ничего. Мы не общаемся, мы не дружим. Нас с Идой Галич связывают только воспоминания о прошлом. Конечно, когда Идочка отвечает на вопросы своих достопочтенных подписчиков у себя в социальных сетях, мне кажется, что она иногда дает лишнего. Я никакого негатива к Иде не испытываю», — заявила блогер.

Как отметила Ивлеева, едва ли существует возможность забыть старые обиды и воссоединиться. По ее словам, с экс-подругой у нее, скорее всего, уже никогда не будет ничего общего. Кроме «классных видосов», которые они отсняли в прошлом — их до сих пор можно найти на просторах интернета.

Пару лет назад звезды выяснили отношения в формате шоу. Галич запустила новый проект и пригласила на интервью Ивлееву. И обе озвучили свои версии произошедшего конфликта. Блондинка призналась, что была неготова к беременности подруги, она хотела и дальше ходить с ней по вечеринкам, к тому же материнство сильно изменило взгляды Галич на жизнь.

Ида, в свою очередь, высказала обиду. Она вспомнила, как в период веселой дружбы Ивлеева обещала, что при любых обстоятельствах будет рядом, будет держать за руку.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ида Галич спустя время объяснила ссору с Ивлеевой.

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