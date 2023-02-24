В честь SHAMAN дали залпы из автоматов в зоне СВО: «На всю жизнь запомню»

После выступления SHAMAN в зоне СВО военные устроили в его честь залп из автоматов

Фото, видео: Руденко Богдан / ТАСС; 5-tv.ru

Певец Ярослав Дронов признался, что пока не стрелял из огнестрельного оружия. Он объяснил, что это не игрушка и требует серьезной подготовки.

Певец и композитор Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о сделанном ему подарке в зоне специальной военной операции (СВО). После выступления российские военные устроили в его честь залп из автоматов и пулеметов. Об этом исполнитель рассказал автору и ведущей спецопроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

«Конечно, я с удовольствием приеду еще и поддержку ребят. Был, кстати говоря, недалеко от городка Геническа, в воинской части. Там перед ребятами попели немножко, порадовали их. И они в мою честь устроили залпы из автоматов и пулеметов. Такой подарок сделали. Мне это приятно. Я эту на всю жизнь запомню», — рассказал SHAMAN после концерта в Театре Российской армии по случаю Дня защитника Отечества.

Ярослав Дронов признался, что сам еще не пробовал стрелять из огнестрельного оружия. Он объяснил, что всю сознательную жизнь посвятил творчеству. А оружие требует совершенно иной подготовки.

«Это же все-таки дело профессионалов, это же не игрушка. Оружие, все-таки, есть оружие — пистолеты, автоматы, пулеметы. Вообще, военное дело — это достаточно большой труд. Чтобы заниматься этим профессионально, нужно учиться. Огромное количество времени на это тратить, большое количество лет, чтобы стать настоящим профессионалом», — подытожил певец.

Как сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе SHAMAN побывал в Херсонской области с благотворительными концертами. В Геническе и других населенных пунктах он поддержал российских военнослужащих и местных жителей. Певец также выступал в Мариуполе, Луганске и других городах Донбасса.