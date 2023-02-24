Яна Чурикова назвала психами поклонников «Евровидения»

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Телеведущая, которая прежде была комментатором международного музыкального конкурса от России, заявила, что нормальные люди его не смотрят.

Телеведущая Яна Чурикова резко высказалась о музыкальном конкурсе «Евровидение» во время своего YouTube-шоу. Очередной гостьей проекта стала поэт Ирина Секачева, которая написала стихи на песни множества отечественных представителей шоу-бизнеса, в том числе «Шоколадный заяц» для Пьера Нарцисса и другие хиты «Фабрики звезд».

В ходе интервью Секачева рассказала о своей работе с группой Максима Фадеева Serebro и Дмитрием Колдуном (Представлял Белоруссию на международном музыкальном конкурсе в 2007 году. — Прим. ред.), после чего призналась, что не смотрит «Евровидение». На это Чурикова отреагировала неоднозначно, заявив, что является еврофаном, но при этом не считает поклонников шоу нормальными людьми.

«Ничего. Большинство нормальных людей не смотрит „Евровидение“. Его смотрят только психи. Мы — психи, еврофаны», — сказала телеведущая.

Нашумевший песенный конкурс сыграл важную роль в карьере Яны Чуриковой. Прежде она являлась комментатором «Евровидения» от России, но теперь, как известно, представители РФ не могут принять участие в международном проекте. Кроме того, после исключения Москвы в 2022 году Первый канал, ВГТРК и Радиодом «Останкино» приостановили членство в Европейском вещательном союзе. Конкурс более не транслируется в России.

Ранее, писал 5-tv.ru, организатор «Евровидения» назвал трудным решение об отстранении РФ.