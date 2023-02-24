Журналист Херш озвучил цель США при подрыве «Северных потоков»

Рита Цветкова 14

Журналист Херш: США объяснили подрыв «Северных потоков» необходимостью поддержки НАТО Европой

Журналист Херш озвучил цель США при подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

Тема:
Северный поток

По мнению американского журналиста, взрывы на «Северных потоках» носили сугубо политический характер.

Решение подорвать «Северные потоки» администрация президента США Джо Байден принимала исходя из сугубо политических интересов. Цель — помешать Германии открыть трубопровод, когда наступят холода. Об этом в интервью RT сообщил американский журналист, расследующий диверсию, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Прежде он опубликовал материал, в котором обвинил в инциденте Штаты, заявив, что план исполнен с помощью властей Норвегии под прикрытием учений НАТО. Автор отметил, что взрывчатку на трубопроводе закладывали водолазы Военно-морских сил (ВМС) США. Он уверен, что Вашингтон таким образом вынуждал Берлин поддержать Украину, поделиться с ней деньгами и оружием.

«Целью его было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов. Власти Германии наложили санкции, остановили трубопровод, но были вправе открыть новый, чего Байден не хотел», — сказал Херш.

По мнению журналиста, суть диверсии на «Северных потоках» сводится к «подпитыванию опосредованной войны против России», которую ведет сейчас Запад. Важно было заставить европейские страны поставлять киевскому режиму вооружение в соответствии с действующей риторикой НАТО.

Тем временем, писал ранее 5-tv.ru, Германия уже четвертый месяц не отвечает властям России на вопросы о взрывах на «Северных потоках». Также несколькими днями ранее в Совете Безопасности ООН состоялось заседание, на котором обсуждалась диверсия и предполагаемые ее виновники.

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