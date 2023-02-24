Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

При этом Генассамблея не приняла поправку Белоруссии к проекту резолюции с призывом воздержаться от отправки оружия Украине.

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла подготовленную коллективным Западом антироссийскую резолюцию, сообщает РИА Новости. За документ, посвященный «принципам, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине», проголосовала 141 страна.

Из них 32 воздержались, семь выступили против — это Россия, Белоруссия, Северная Корея (КНДР), Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия. Отказались голосовать «за» или «против» Китай, Армения, Индия, Иран, Куба, Казахстан, Узбекистан и другие государства.

В тексте резолюции отмечается, что Генассамблея «подчеркивает необходимость» скорейшего достижения прочного мира в соответствии с Уставом ООН». Этот мир, согласно документу, предполагает стремление к единству и территориальной целостности Украины. Здесь имеются в виде границы государства, признанные мировым сообществом. От Москвы требуют незамедлительного вывода войск из Незалежной и прекращения ударов по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Документ носит рекомендательный характер.

Также примечательно, что ГА ООН не приняла поправку Белоруссии к проекту резолюции с призывом к Западу воздержаться от отправки оружия Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, Россия выразила готовность реализовать цели спецоперации по защите Донбасса политико-дипломатическим путем.