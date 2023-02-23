Борис Джонсон захотел стать новым генсеком НАТО
Экс-премьер Великобритании Джонсон выдвинул свою кандидатуру на должность генсека НАТО
Фото: www.globallookpress.com / Europa Press/E. Parra. Pool
Известно, что действующий генсек альянса Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на пост генерального секретаря НАТО. Об этом он заявил в прямом эфире украинского телеканала «Рада».
«Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал он.
Также Джонсон высказался о перспективах Украины по вступлению в Североатлантический альянс. По его мнению, в будущем это должно случиться.
«Не вижу противоречий в том, чтобы Украина присоединилась к НАТО», — заключил политик.
До этого стало известно о том, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий. Они истекают 30 сентября 2023 года.
По данным немецкой газеты Die Zeit, у нынешнего генсека есть все шансы занять место президента Всемирного банка.
Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем говорили Путин и Джонсон перед спецоперацией.