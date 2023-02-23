Оксана Самойлова подарила детям электрокар за 14 миллионов рублей

Фото, видео: Instagram* / samoylovaoxana

На этой машине дети будут ездить в школу и на дополнительные занятия, ну а за рулем будет, конечно же, сама знаменитость.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила детям электроавтомобиль класса люкс за 14 миллионов рублей, пишет Газета.ру. О приобретении блогер рассказала в социальных сетях — сняла на видео реакцию дочерей и маленького сына на машину. Многодетная мама за завтраком сообщила наследникам, что их ждет самый большой подарок за всю жизнь и предложила угадать, что это. Но варианты ребят были далеки от правды. Это не кит, не тигр и даже не лемур, а китайский Rolls-Royce, как назвала авто Самойлова.

«Как-то так вышло, что сегодня я сделаю детям самый дорогой и большой подарок в их жизни», — написала знаменитость в своем блоге.

По словам Самойловой, радовалась покупке больше она, дети пока больше ценят подарки другого плана. На этой машине дети звезды будут ездить в школу и на дополнительные занятия. О таком авто жена Джигана мечтала полгода. Как шутит Самойлова, подарок для детей она купила, конечно, себе.

Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых наследников: 11-летнюю Ариелу, восьмилетнюю Лею, пятилетнюю Майю и трехлетнего Давида. В 2020 году, вскоре после рождения младшенького, супруги оказались на грани развода. Рэпер начал вести себя неадекватно, сбрил брови и в прямом эфире и оскорблял подписчиков. Также он был замечен в компании других женщин.

Тогда Самойлова подала заявление в суд и делилась с поклонниками своими переживаниями. Однако Джиган вскоре одумался, прошел курс лечения в реабилитационном центре, а потом сумел и прощение вымолить у жены. Пара смогла сохранить отношения. В декабре 2022 года они сыграли вторую свадьбу. Их жизнь, казалось, снова стала счастливой.

Но на днях рэпера заметили избитым в больнице. По слухам в сети, он уже больше недели не живет в доме вместе с остальными членами семьи. Сама Самойлова просит фанатов не спрашивать, что происходит в их отношениях.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джиган, который, по слухам, лежит в психиатрической клинике, намекнул на причину разлада с супругой.

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