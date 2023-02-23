С долгами, зато в Италии: Вера Брежнева не платит налоги в России

Вера Брежнева оставила в России долги почти на 200 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Артистка пока не думает возвращаться домой, но тут ее ждет небольшой сюрприз.

Певица Вера Брежнева давно уехала из России в связи со спецоперацией на Украине. Однако у них с супругом Константином Меладзе здесь осталась недвижимость, бизнес и… неоплаченные долги. Об этом сообщает KP.RU.

Оказалось, что у артистки есть незакрытая задолженность по налогам на сумму 193 тысячи рублей. Согласно информации издания, пени пока не подсчитаны, то есть информация самая свежая.

Также у знаменитости остался бизнес — доля в бренде совместно с модельером Ханной Хемлевой. Они запустили его еще в 2017 году, но все пошло не так. В 2022 году убытки марки составили 14 тысяч рублей, хотя одежда у них не самая дешевая. Стоимость одного костюма — примерно 50 тысяч рублей.

Ну, а пока Брежнева наслаждается своей «дольче вита» на вилле рядом с озером Гарда у подножья Альп вместе с супругом. Кстати, стоимость домов здесь начинается от 800 тысяч евро.

Кстати, последний год артистка помогает украинцам, жертвуя деньги на нужды ВСУ. Видимо, гонораров за песни и славы, которую она заработала в России, хватает, чтобы спонсировать украинских националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оскандалившийся Артур Смольянинов* погряз в долгах.

* — признан иноагентом в РФ.