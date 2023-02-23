Врач-иммунолог рассказала, можно ли есть мед при температуре

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Мед содержит большое количество витаминов и микроэлементов.

Многие люди употребляют мед не только как лакомство, но и как средство для лечебных целей. Например, при простудных заболеваниях. Действительно ли продукт пчел имеет целебные свойства и можно ли его принимать при температуре, рассказала врач-иммунолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Юлия Миневич изданию aif.ru.

По ее словам, строгих противопоказаний здесь не существует — мед можно употреблять при температуре и других любых недомоганиях. Разве что, людям с аллергией он противопоказан. В любом случае, есть его стоит осторожно и в небольших количествах.

Эксперт добавила, что мед лучше добавлять в теплый, но ни в коем случае не горячий чай. Ведь при высокой температуре продукт теряет свои бактерицидные свойства.

Действительно, мед относится к числу полезных продуктов, поскольку он содержит большое количество витаминов. Кроме того, мед содержит кальций, железо, магний и другие микроэлементы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как есть мед, чтобы он не стал смертельным ядом.