«Беда для всего человечества»: к чему приведет жульничество США с ДСНВ

Фото, видео: www.globallookpress.com / vl1; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru

Американская сторона любит переворачивать все с ног на голову: провоцирует к выходу из договора, а потом и сама выходит из него, чтобы легализовать свои действия.

Иностранные аналитики прогнозируют, что США в обозримом будущем лишатся большей части своего ядерного оружия из-за стечения нескольких обстоятельств. Во-первых, в Штатах истекают гарантийные сроки годности к боевому применению некоторых видов боеприпасов. Во-вторых, Россия заморозила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), на что в Штатах могут отреагировать.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, что решение России будет значить для США, и как претензия на гегемонию Америки может повлиять на весь мир.

По словам специалиста, договор о ДСНВ касается только Соединенных Штатов и РФ, а Вашингтон уже запланировал обновление стратегических ракетных комплексов на 2027 год.

«Мы не вышли из этого договора, а приостановили свое участие в этом договоре. Приостановили по многим причинам. В первую очередь, потому что американцы жульничают. Они не выполняют свои обязательства по этому договору», — прокомментировал Литовкин.

Военный эксперт перечислил нарушения Запада, среди них — санкции российскому аэрофлоту, из-за которых инспекторы не могут навести визит на позиции американских стратегических комплексов. Также США жульничают при «засчете» ракетных комплексов и боеголовок. Например, страны договорились принимать стратегические бомбардировщики за один носитель, несмотря на то, что он может переносить еще 40 тонн всяческого вооружения.

«Они вывели из своего состава десятки таких бомбардировщиков и говорят, что они не в боевом составе, а учебные — то есть не могут применять ядерное оружие. Не вопрос, но покажите нам эти бомбардировщики, чтобы мы убедились, что на них нет приспособлений для применения ядерного оружия. Они отказываются: раз не входят в договор СНВ-3, значит, показывать не обязаны. А почему мы должны верить, что вы их не переоборудовали?» — объяснил Литовкин и рассказал про схожую ситуацию с американскими подводными лодками.

«Проблема в том, что американцы хотят получить преимущество какое-то перед нами даже по этому договору, который подразумевает равноправные условия безопасности для обеих сторон», — добавил он.

Кроме того, по словам Литовкина, есть договор о запрете ядерных испытаний, который подписали все страны «ядерного клуба», кроме Израиля и Северной Кореи. Однако, уточнил специалист, не все его ратифицировали (Провели процесс придания юридической силы документу путем утверждения его соответствующим органом каждой из сторон — Прим. ред.).

«То есть, американцы его не ратифицировали, поэтому не ратифицировали его китайцы, Индия и Пакистан. Поэтому и есть мнение, что американцы готовятся проводить ядерные испытания. Поэтому Владимир Владимирович сказал — если американцы проведут ядерное испытание, то и мы проведем ядерное испытание. После американцев начнет Северная Корея, Иран начнет делать ядерные бомбы, Бразилия, Южная Африка, Южная Корея и так далее. Если это оружие попадет в руки террористов — это уже беда для всего человечества», — предостерег Литовкин.

По словам политолога, Путин предупредил американцев своим решением, чтобы они держали себя в рамках приличия. Но американцы, как отметил Литовкин, в стремлении к гегемонии и своей исключительности не признают никаких законов и правил, которые мешают им быть первыми, лучшими и главными на планете. Военный эксперт отметил, что США не пойдет на уступки.

«Американцы же не могут проявить слабость, они в течении последних 20 лет вообще разрушали все договоренности, на которые опиралась вся стратегическая стабильность», — рассказал собеседник.

Виктор Литовкин подчеркнул важную деталь — после выхода из каждого соглашения, Штаты последовательно обвиняют Россию, мол страна вышла первая.

«Так что теперь мир будет без договоров, а это очень опасная вещь, это открывает путь к гонке вооружения, в том числе ядерного вооружения», — заявил он.

В завершение военный эксперт предположил, что следующим шагом США может быть выход из договора о запрещении ядерных испытаний. В таком случае, по его словам, мир вернется к 50-м годам, которые ознаменовались развитием атомных технологий и появлением новых опасных видов вооружения. С этим обстоятельством нельзя не считаться, так как в опасности могут оказаться, как США, так и Россия, и весь мир в целом.

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