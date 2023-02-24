«Мне было так стыдно»: Ирина Муравьева рассказала о самой неприятной роли

Ирина Муравьева рассказала, как привыкала к роли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Артистка часто краснела, когда рядом упоминали фильм с ней в главной роли.

Российская актриса Ирина Муравьева призналась, что ей было очень некомфортно сниматься в «Самой обаятельной и привлекательной». Об этом она рассказала на своем творческом вечере, сообщают dni.ru. По ее словам, она очень долго не соглашалась на роль в фильме.

«Было уже такое время, когда хотелось каких-то новых форм, а тут все происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж, и открыто про это говорит. А мне казалось это так стыдно!» — говорит артистка.

Она также добавила, что все же согласилась, так как режиссер настаивал, а другой работы у нее не было.

После выхода картины на экраны, Муравьева поняла, что ей это совсем не нравится и после этого любое упоминание о фильме вгоняло ее в краску.

Чтобы примириться с этой работой, потребовалось несколько лет и просмотр фильма в одиночку. Актриса закрылась в комнате, просмотрела заново картину и… влюбилась в нее.

«Тогда поняла, что не стоит так уже серьезно относиться к жизни», — добавила актриса.

Муравьева также рассказала и про работу над фильмом «Москва слезам не верит». Картину выдвигали на «Оскар», а режиссера Владимира Меньшова даже не было на вручении — за него получал статуэтку сотрудник посольства.

«У нас тут же родился анекдот: «В Голливуд ушла поздравительная телеграмма со словами: «Москва в слезах. Не верим», — говорит артистка.

Саму статуэтку Меньшов, по словам Муравьевой, забрал из «Мосфильма» только в годы перестройки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что стало с актерами «Москва слезам не верит».