Лера Кудрявцева после слухов о своей смерти показала на видео навыки стрельбы

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Instagram* / leratv; 5-tv.ru

Хобби знаменитости оценили как готовность защищать Родину.

На нем знаменитость по заданию инструктора целится в разные мишени, и большинство выстрелов приходятся в цель. Не всегда с первого раза, но с задачей селебрити справляется вполне ловко для новичка. Видно, что процесс доставляет ей настоящее удовольствие.

«Кто-то вышивает крестиком, кто-то кулинарит, а я вот нашла для себя занятие по душе. Пока еще болят руки от напряжения», — написала знаменитость в своем микроблоге.

В ответ не все подписчики разделили страсть к оружию телеведущей. Одни отметили, что это плохой пример для ее дочери Маши, другие вообще сочли это не женским делом. Но многие и поддержали Леру, увидев в ее хобби ноты патриотизма, смелости и решительности. А некоторые даже пошутили, сочтя достойным ответом желтой прессе — подписчики еще помнят, как была разгневана ведущая слухами о своей смерти. Тогда она пообещала, что найдет клеветников и разберется с ними, и слово сдержала.

«Это правильно, пусть пресса знает, с кем иметь дело», — не сдержал иронию один из фолловеров.

Впрочем, мстить таким образом Лера никому не собирается, а вот слова о готовности защищать Родину она уже подкрепила делом, предположили пользователи. Ведь ранее она заявляла, что при необходимости пойдет отстаивать честь страны, и вот — предъявила первые кадры с оружием в руках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева перестала влезать в свои платья.

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