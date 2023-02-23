В Петровском районе Донецка ВСУ цинично обстреляли бригаду скорой помощи
Денис Птицын 53
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Врачи, ехавшие спасать человеческую жизнь, погибли.
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три ракеты РСЗО HIMARS, сообщает корреспондент «Известий». В результате обстрела пострадала девушка.
Медики выехали на вызов к пострадавшей и в тот, момент, когда скорая приехала на выезд к пациентке, ВСУ хладнокровно и подло обстреляли врачей.
Предположительно, удар по бригаде скорой помощи был нанесен из РСЗО «Град».
Погибли трое сотрудников скорой помощи. Девушка-фельдшер сейчас на операционном столе, за ее жизнь борются коллеги.