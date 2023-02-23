Запад стал участником конфликта на Украине и ухудшил жизнь своим гражданам

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert

Американская общественность, включая знаменитостей, уже беснуется от узколобости Белого дома. Но Вашингтону, видимо, плевать.

Украина «заманила» Запад на свою сторону. Как пишет портал URA.RU, Незалежная начала выпрашивать помощь в первый же день боевых столкновений. Сначала речь шла о поставках медикаментов. Позже недружественные к России государства стали накачивать украинских неонацистов военной техникой.

В зарубежных и российских изданиях отмечалось, что поддержку со стороны Запада киевского режима можно назвать новой холодной войной против РФ. В частности, такое заявление делал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Наибольшую помощь боевикам Самостийной оказали Штаты. В марте прошлого года Украине отправили две сотни переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, затем в том же месяце националисты получили противотанковые ракетные комплексы Javelin. В апреле Вашингтон добавил к этому реактивные системы залпового огня HIMARS и M270 MLRS.

США поддержали и другие страны-партнеры Украины. Уже к январю текущего года западная военная поддержка украинским властям составила практически российский оборонный бюджет, а именно, 150 миллиардов долларов.

Также в 2023 году Запад анонсировал передачу на Украину тяжелых танков, она была и так, но не носила массовый характер. После саммита на базе Штатов «Рамштайн» в ФРГ помимо США о танковых передачах заявляли в Великобритании, Германии, Польше, Испании, Франции, Финляндии, Швеции и Марокко.

Среди машин упоминались Abrams, Leopard-1, Leopard-2, Т-72Б, Stridsvagn 122 и Leclerc. Позже боевики Вооруженных сил Украины начали обучаться управлению данной техникой на военных базах Североатлантического альянса.

Вишенкой на торте стали ограничения в отношении России с целью разрушить ее экономику. Так, иностранные государства начали отказываться от российских энергоносителей, отключать банки РФ от международной банковской системы SWIFT, список можно продолжать долго.

Однако в результате антироссийской, русофобской политики Запад и Европа лишь ухудшили жизнь собственных граждан, в то время как спрос на ресурсы России возрос, как и уровень уважения к ней на мировой арене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие еще санкции на Западе хотят ввести против России.