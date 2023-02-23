Превращается в тростинку: врач оценила риски резкого похудения Ольги Орловой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ВКонтакте / dr.postolokyan; 5-tv.ru

Примерно за две недели артистке удалось избавиться от десяти килограммов. До прежнего веса ей осталось всего ничего. Но стоит ли так торопиться со стройностью?

Стремительное похудение певицы Ольги Орловой вызвало бурное обсуждение в сетях. Кто-то искреннее радуется за 45-летнюю знаменитость, а кто-то — опасается за здоровье. Есть ли на самом деле повод волноваться, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала врач-эндокринолог Маргарита Постолокян.

Эксперт уверена, что здоровью артистки сегодня ничего не угрожает. Десять килограммов, которые она потеряла за две недели после того, как стала мамой — это вполне ожидаемая цифра. Во-первых, Ольга всю беременность следила за питанием и набрала 15 килограммов, а это норма. Во-вторых, важно учитывать, что вес беременной женщины увеличивается за счет многих факторов.

«В послеродовый период сброс десяти килограммов — это норма, потому что у нас туда входят плацента, плод, околоплодные воды, кровопотеря. А потом идет сокращение матки. Это абсолютно физиологично», — заверила собеседница.

Однако новоиспеченная мама должна уделять особое внимание своему питанию, уверена эндокринолог. Особенно, если речь идет о грудном вскармливании. В этот период в рационе женщины обязательно должны присутствовать полезные продукты, богатые витаминами и минералами, ведь от этого зависит и качество материнского молока.

«Так как это кормящая мать, малыш питается только через материнское молоко и поставляются все микроэлементы — витамины, белки, жиры, углеводы, макро- и микронутриенты. Калораж рассчитывается следующим образом — берется привычная норма плюс 500-400 калорий», — добавила врач.

Однако малышу Орловой недоедание и дефицит витаминов не грозит. Знаменитость заранее расставила все приоритеты в этом вопросе — стройность не в ущерб здоровью дочери, потому и сразу перевела ее на искусственное вскармливание.

А вот с обертываниями ведущей «Дома-2» торопиться не стоит, подчеркивает доктор. В этом случае есть риски для здоровья и очень серьезные.

«Делать это не рекомендуется ранее чем через три месяца после родов, потому что в организме имеются швы, подкожные и на внутренних органах. Соответственно, может быть осложнение в виде нагноения и расхождения швов», — предупредила Постолокян.

Как известно, Ольга Орлова стала мамой 6 февраля — у нее родилась долгожданная дочь Анна, весом 3 килограмма 800 граммов и ростом 54 сантиметра. Малышка появилась на свет с помощью кесарева сечения и, кроме мамы и врачей, на первой «встрече» с новорожденной присутствовал ее отец, бизнесмен Валерий. Этой второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.

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