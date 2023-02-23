Военный самолет упал в Белгородской области
Минобороны РФ сообщило о крушении самолета в Белгородской области, летчик погиб
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Причины крушения воздушного судна выясняют следователи.
Военный самолет потерпел крушение при возвращении в аэродром базирования, сообщили в Минобороны. По предварительным данным, потерпел катастрофу Су-25 ВКС России.
Сообщается, что летчик погиб. Также известно, что самолет упал в безлюдной местности. разрушений на земле нет.
Кадры с места крушения самолета Су-25 в Белгородской области.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, отметили в ведомстве.
Первым об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.