Шансы 50 на 50: врачи крайне обеспокоены состоянием Романа Костомарова

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

После двух инсультов здоровье спортсмена сильно ухудшилось. Медики пока не решаются выводить его из медикаментозного сна.

Состояние Романа Костомарова, на днях пережившего второй инсульт, вызывает опасения лечащих врачей. Об этом источник сообщил 5-tv.ru.

Известно, что отек перешел в голову фигуриста, и теперь медики опасаются выводить его из медикаментозного сна, в котором он находится уже не первый раз за весь период лечения.

«Офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него все в отеках и о чем-то говорить рано», — рассказал источник.

Сейчас, как отмечают врачи, шанс спортсмена выжить — 50 на 50. Если иммунная система Костомарова не справится, то не помогут никакие лекарства и процедуры. Фигуристу уже очищали кровь в надежде на улучшение ситуации, но случился инсульт, который вызвал другие осложнения и затруднил ход лечения.

С 10 января Роман Костомаров находится в больнице, куда изначально попал из-за пневмонии. Болезнь стремительно развивалась и привела к некрозу, вторичному менингиту, фиброзу и еще нескольким осложнениям. Фигуристу пришлось ампутировать стопу и кисти обеих рук, чтобы спасти от начавшейся гангрены. В последние дни врачи оценивают состояние Костомарова как крайне тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о слепоте Романа Костомарова оказалась ложью.