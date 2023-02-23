Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Артист особенно отметил участников спецоперации и выразил им благодарность за защиту страны.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на концерте «Ты мой герой!» в Крокус Сити Холле Денис Майданов поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Артист особенно отметил тех мужчин, которые сейчас защищают Россию на спецоперации.

«С огромным удовольствием поздравляю всех, кто сейчас на передовой находится. Вы — наши по-настоящему защитники Отечества! Вы те люди, которые находятся сейчас на вершине истории, вы ее творите собственными руками, стоите за нашу страну по примеру своих бабушек и дедушек, которые отстояли нашу Родину, и мы тоже ее отстоим», — сказал Майданов.

Также он заявил, что в этой «идеологической войне» Россия обязательно выиграет.

«Вместе отпразднуем нашу большую всеобщую победу. Берегите себя!» — подытожил артист.

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