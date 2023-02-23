Власти Украины начали отправлять на передовую сотрудников военкоматов

Марочко сообщил о приказе Минобороны Украины отправлять на фронт сотрудников военкоматов

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По приказу министра обороны из военкоматов четырех украинских регионов мобилизуют до 120 человек. Кто займет их место?

Сотрудники украинских военкоматов отправятся в зону специальной военной операции (СВО). Такое решение приняли власти страны. Соответствующий приказ от Минобороны Украины опубликовал в своих соцсетях подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Как следует из приказа украинского министра обороны Алексея Резникова, на линию боестолкновения отправят сотрудников военкоматов четырех областей — Днепропетровской, Ровенской, Сумской и Черниговской. Всего планируют призвать до 120 человек от каждого региона.

«С целью качественного комплектования подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий, приказываю проработать вопрос о формировании сводных групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей», — сказано в документе.

Должности мобилизованных сотрудников военкоматов займут украинские солдаты, которые временно освобождены от военной службы в связи с ранением в ходе спецоперации и прошли реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинцев, желающих попасть в Россию из Прибалтики, принудительно мобилизуют в ВСУ.