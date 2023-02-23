ВЦИОМ: Россияне назвали послание Путина Федеральному собранию честным и искренним

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Жители России, как показал опрос, с интересом посмотрели обращение президента к Федеральному собранию.

Более 75% россиян, посмотревших обращение Путина к Федеральному собранию в опросе ВЦИОМ назвали выступление президента искренним и честным.

Свыше половины опрошенных также отметили, что все обращение главы государства смотрели с интересом. И еще 30% отметили, что были заинтересованы большей частью речи Путина. Также большинство (88%) считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию.

Стоит отметить, что более 82% посмотревших обращение сообщили, что послание президента Федеральному собранию оставило положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый россиянин заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление.

Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Путин поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества.