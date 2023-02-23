«Страдания, что не справлюсь»: Никита Ефремов раскрыл правду о своих комплексах

Никита Ефремов о комплексах: «У меня страдания, что я с чем-то не справлюсь»

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Знаменитость недавно откровенничал о том, каким человеком он мечтает стать.

Актер Никита Ефремов рассказал об отрицательных сторонах своей личности в YouTube-подкасте «Сережа и микрофон». Мужчина признался, что страдал от пристрастия к алкоголю, а сейчас работает с психологом, прорабатывая травмы, так сказать, изнутри.

«У меня страдания, что я с чем-то не справлюсь», — сказал Ефремов.

На самооценке знаменитости сказывается и причастность к актерской чете, поскольку он считает, что недостаточно хорошо справляется. По его словам, он все больше принимает такие свои черты характера как: месть, ненависть, злость и подобные. Фраза о том, что надо отстать от окружающих и от себя сформулировала для Ефремова-младшего все. Он обнаружил, что самоидентифицирует себя при помощи ощущения того, что недостаточно хорош.

До этого селебрити рассказывал, каким человеком ему хотелось бы стать. Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем на съемочной площадке конфликтовал Ефремов.