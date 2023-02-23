Минобороны РФ предупредило о вооруженной провокации Украины против Приднестровья

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Для этого киевский режим планирует инсценировать якобы наступление российских войск с территории республики.

Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, киевский режим планирует осуществить ее в ближайшее время при помощи Вооруженных сил страны (ВСУ) и националистического формирования «Азов»*.

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что для реализации плана украинские боевики планируют переодеться в форму военнослужащих Вооруженных сил РФ.

В Минобороны подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем, и «готовы к реагированию на любые изменения обстановки».

Ранее 5-tv.ru писал, что МО РФ заявило о подготовке Киевом провокации в сфере ядерной безопасности.

* — запрещена в РФ, признана экстремистской и террористической организацией в стране.