Минобороны РФ предупредило о вооруженной провокации Украины против Приднестровья
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Для этого киевский режим планирует инсценировать якобы наступление российских войск с территории республики.
Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, киевский режим планирует осуществить ее в ближайшее время при помощи Вооруженных сил страны (ВСУ) и националистического формирования «Азов»*.
«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что для реализации плана украинские боевики планируют переодеться в форму военнослужащих Вооруженных сил РФ.
В Минобороны подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем, и «готовы к реагированию на любые изменения обстановки».
Ранее 5-tv.ru писал, что МО РФ заявило о подготовке Киевом провокации в сфере ядерной безопасности.
* — запрещена в РФ, признана экстремистской и террористической организацией в стране.