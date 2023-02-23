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Как отметил певец Александр Иванов, даже тяжелый недуг не заставит Носкова сдаться и уйти со сцены.

Певец Александр Иванов, выступающий под псевдонимом IVAN, рассказал о самочувствии Николая Носкова. По словам его коллеги, перенесший инсульт музыкант готов на сцену буквально выползать. Несмотря на проблемы со здоровьем он не готов оставить зрителей и уйти на отдых. Впечатлениями от сотрудничества с Носковым певец поделился в беседе с ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко за кулисами «Концерта для настоящих мужчин», состоявшегося на стадионе ЦСКА Арена.

«Сейчас все хорошо, но из-за болезни бывает, что неважно себя чувствует. И какие-то боли, и давление, и все, что с этим связано. Он герой. И вдохновитель, и герой. На нем все, наверное, мое поколение выросло. На его голосе, на его музыке, на его атмосфере. Герой, безусловно», — сказал Иванов.

В начале февраля Николай Носков не смог отработать концерт в Дворце культуры имени Солдатова в Перми. Зрители ждали выхода артиста полтора часа. Однако после его появления на сцене выступление продлилось недолго. Исполнив несколько песен, он взял паузу из-за плохого самочувствия, после чего снова вышел к залу, но продержался еще лишь две композиции. На третьей представление было прервано.

Инцидент вызвал неоднозначную реакцию. Одни традиционно восхищались волей Носкова, другие упрекали в непрофессионализме. Также некоторые обрушились на организаторов шоу, которые якобы заставляли звезду петь, хотя состояние здоровье не позволяло. Николай Иванович позже обратился к поклонникам в соцсетях с просьбой не сердиться и понять его. К тому же призывает и Александр Иванов.

«Здоровье и самочувствие предугадать сложно, но если бы он сам этого не хотел, то этого бы и не происходило. Николай Иванович — не тот человек, которого можно заставить что-то делать. Представляете, вы сидите в гримерке, целый зал пришел — и просто не выйти к ним… Причем летели далеко, люди тратили время и деньги…» — прокомментировал ситуацию IVAN.

Александр Иванов охарактеризовал коллегу коротко и емко: «Он боец».

Ранее, писал 5-tv.ru, жена и друг Николая Носкова объяснили его неудачу на концерте в Перми.