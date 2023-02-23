В конгрессе США заявили, что Байден «целует Зеленского в зад»

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

Недавно бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал Вашингтон перестать тратить деньги на Незалежную.

Президент США Джо Байден чрезмерно заботится об Украине и ее лидере Владимире Зеленском, пока его предшественник Дональд Трамп помогает жителям Огайо, пострадавшим от экологической катастрофы. На этот факт указала конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин в Twitter.

По мнению парламентария, именно Трамп был настоящим хозяином Белого дома и решал проблемы страны. А Байден «целует в зад» главу Незалежной Владимира Зеленского.

«Мой президент — Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну», — говорится в публикации Грин.

Политик напомнила, что сейчас жители небольшого городка Восточная Палестина в штате Огайо сражаются с последствиями крушения поезда с токсичными химикатами. И если Трамп думает о нуждающихся, то Байден — только о финансировании Киева и «развязывании войны».

Несколько дней назад Дональд Трамп призвал власти США прекратить выделять Украине миллиарды долларов. К слову, на этом фоне Джо Байден посетил Киев и пообещал Владимиру Зеленскому еще один пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какова истинная причина поездки Байдена в Киев.