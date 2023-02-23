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Власти Таджикистана пока не сообщали о каких-либо разрушениях и наличии пострадавших.

Жители поселка Мургаб — ближайшего к эпицентру произошедшего в Таджикистане землетрясения — рассказали корреспонденту 5-tv.ru о том, что они чувствовали во время подземных толчков и были ли последствия.

«Землетрясение было очень сильное. Были ли разрушения, пока не знаю», — рассказал он.

О сильных подземных толчках рассказал и сотрудник гостиницы, расположенной в районе произошедшего. По его словам, вокруг никаких разрушений нет.

Официальных заявлений со стороны властей Таджикистана о наличии разрушений и пострадавших или их отсутствии пока нет.

Землетрясение было зафиксировано в воскресенье, 23 февраля. Поселок Мургаб находится у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 6,8. По данным китайской газеты The Paper, магнитуда составила 7,2. Издание отмечает, что толчки ощущались в Кашгаре и Синьцзяне.

Тем временем, произошедшая серия землетрясений в Турции по официальным данным уже унесла жизни свыше 43 500 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, как турецкие медики спасали пациентов при землетрясении.