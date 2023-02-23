Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Артистка рассказала, как ее семья готовится к весенним поводам для подарков и почему в Международный женский день она поздравляет в первую очередь сына.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова с семьей необычным образом отмечает Международный женский день. 8 марта в доме звезды поздравляют… Ее младшего сына Никиту от футболиста Владислава Радимова. Парнишка появился на свет именно в этот весенний день. А 6 марта — его знаменитая мама. Так что накануне важных событий 23 февраля порой остается забытым поводом для подарков.

Татьяна Буланова поделилась семейными традициями в беседе с ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ. Она отметила, что хоть в первые дни весны у нее много хлопот со своими именинами и днем рождения сына, поздравить защитников отечества все же старается. Понимает, что нужно уделить внимание каждому и выбирает полезные презенты.

«Вообще, если честно, у нас главный праздник — 8 марта. 6 марта — мой день рождения, а 8 марта — день рождения моего младшего сына. Поэтому вокруг этого все крутится, а 23 февраля отходит на второй план. Праздник двойной, у нас замечательная атмосфера в доме», — сказала Буланова и суеверно добавила, что боится сглазить.

В этом году Никите Радимову исполнится 16 лет. Уже сейчас мама, по собственным словам, пытается выяснить, какого подарка ждет от нее наследник. Она отметила, что хочет непременно исполнять мечты в день рождения, потому что любит не только получать, но и дарить подарки — не упускает возможности сделать счастливее близкого человека.

Ранее, писал 5-tv.ru, Татьяна Буланова рассказала, почему не сделала ни одной пластической операции. Артистка заявила, что даже немного завидует тем, кто готов на операцию ради красоты и молодости.