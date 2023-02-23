Преуспеть везде за день: китайский совет дня на четверг, 23 февраля

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Главное — правильно распределить время.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 23 февраля?

Энергии четверга создадут среду для благоприятного общения, работы и заработка. Энергии дня исключительно хороши для того, чтобы обсуждать и воплощать в жизнь новые проекты, знакомиться с новыми людьми, планировать новую жизнь.

Совет дня: для того, чтобы преуспеть в делах, в четверг стоит поинтересоваться оборотной стороной любых сделок и проектов. Энергии дня помогут вывести на чистую воду потенциально неблагонадежных партнеров и узнать тайные мотивы визави

Предостережение дня: четверг неблагоприятен для начала лечения и любых околомединских процедур.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.