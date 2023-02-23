Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / klavacoca; 5-tv.ru

Певица не спала всю ночь из-за попыток фанатов дозвониться ей. На следующий день решила найти позитив в сложной ситуации и ответила нескольким поклонникам.

Певица Клава Кока пожаловалась на бессонную ночь. Но отдохнуть звезде не удалось не из-за напряженного рабочего графика, а из-за атаковавших ее фанатов, пишет KP.RU. Личный телефонный номер артистки оказался в открытом доступе — смартфон вот уже сутки разрывается от звонков. По словам исполнительницы, происходит такое не впервые.

«Ребят, я в шоке! Еще этого мне не хватало накануне очередных гастролей и после суточных съемок. Мой номер опять слили. Замечательно! Нет сил еще с этим разбираться… Телефоном пользоваться невозможно», — посетовала Клава Кока.

Клава Кока. Фото: Instagram* / klavacoca

В социальных сетях певица наглядно продемонстрировала последствия провокации взломщиков. В такси по пути на концерт она показала свой смартфон, который работает без перерыва. Впрочем, в непростой ситуации исполнительница нашла способ порадоваться. Она приняла несколько звонков от поклонников и услышала массу приятных слов.

Дозвонившись до звезды, фанаты радовались до крика и потери дара речи. Одни не могли поверить, что разговаривают с кумиром, другие рассказывали, как нашли телефонный номер, надеясь помочь Клаве Коке выйти на взломщиков. В основном после заветного «Алло» из мобильника раздавались радостные приветствия и слова поддержки, за что артистка была благодарна почитателям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему подружки Клава Кока и Люся Чеботина внезапно прекратили общение. По словам исполнительницы хита «Солнце Монако», приятельница давно вызывала у нее недоверие, которое в итоге оказалось оправданным.

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