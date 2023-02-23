Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Певец Ярослав Дронов пострадал во время исполнения хита «Я русский» вместе с многотысячной аудиторией. Он попросил остановить музыку и сам отбивал ритм.

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получил травму на сцене в ходе «Концерта для настоящих мужчин» на стадионе ЦСКА Арена. После выступления артисту пришлось обратиться за медицинской помощью. В медпункте его застала автор и ведущая спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко.

Инцидент произошел во время исполнения хита «Я русский». SHAMAN решил спеть а капелла вместе с многотысячной аудиторией и остановил музыку. Ритм Дронов набивал ладонью по микрофону, в результате чего получил травму пальца.

«О микрофон палец отбил, ушиб получил. Ну ладно, слушайте, это же мечта музыканта — умереть на сцене. А это всего лишь палец», — прокомментировал ситуацию в медпункте SHAMAN.

Медики обработали поврежденный палец, после чего певец сердечно и с юмором их поблагодарил.

«Спасибо вам большое! Спасли», — сказал Ярослав и вызвал смех.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел концерт SHAMAN в Херсонской области в разгар спецоперации. Во время мероприятия певец не только сам исполнял хиты, но и давал спеть в микрофон фанатам.