Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

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Глава государства отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров страны бережет и приумножает ратные традиции своих предков.

Только что Владимир Путин обратился ко всем с отдельным поздравлением по случаю наступившего Дня защитника Отечества. В нем президент отметил тесную связь всех поколений защитников Отчизны.

«В этот день низкий поклон и самые теплые слова — нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов», — сказал глава государства.