В Санкт-Петербурге развернули огромный триколор в честь 23 февраля
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru
Праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества прошли по всей России еще 22 числа.
Праздничные мероприятия в преддверии Дня защитника Отечества прошли по всей стране.
Свой митинг-концерт устроили на Камчатке — послушать патриотические песни пришли около трех тысяч человек.
В Якутии на представлении были участники спецоперации и ветераны боевых действий. И снова было много музыки.
В Кемерово запустили благотворительный марафон — собранные средства пойдут на поддержку защитников и жителей Донбасса.
На Урале на большом экране «Екатеринбург Арены» можно было крупным планом увидеть фотографии участников спецоперации.
В Санкт-Петербурге к Петропавловской крепости пришли около 17 тысяч человек. Там развернули огромный триколор.