Певец SHAMAN получил травму на сцене в ходе «Концерта для настоящих мужчин»

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Исполнитель хита «Я русский» пострадал во время выступления на ЦСКА Арене — после представления артисту пришлось обратиться за помощью к медикам.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, получил травму на сцене во время интерактива со зрительным залом. Инцидент произошел в ходе «Концерта для настоящих мужчин» на стадионе ЦСКА Арена. После представления артисту пришлось обратиться за медицинской помощью.

Во время концерта SHAMAN традиционно исполнил свой хит «Я русский», который с готовностью поддержали его поклонники. Музыкант остановил музыку, чтобы спеть вместе с многотысячной аудиторией а капелла. Эмоции зашкаливали, в поддержку зрителей Дронов набивал ритм пальцем по микрофону. Очередной удар оказался неудачным, и он получил травму.

«Коллеги и поклонники артиста, хочу сразу остановить все возможные домыслы о травме, которую получил SHAMAN во время выступления в ЦСКА Арене. Мы надеемся, что все обойдется. Ждем подробности от врачей», — сообщил в Telegram пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский.

Фанаты SHAMAN обеспокоены. Одна из почитательниц таланта исполнителя поделилась, что из-за инцидента не смогла сдержать слез. Настолько отдающийся своему делу артист тронул женщину до глубины души. По словам зрительницы, даже издалека было заметно, что Дронов выглядит уставшим, но все равно все силы вкладывает в выступления. Публика желает музыканту скорейшего выздоровления.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN заявил о готовности жить и работать только в России.