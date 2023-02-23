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Соблюдение простых правил позволит пережить праздник без серьезного ущерба для здоровья и талии.

Блины в России готовят всю масленичную неделю, но переедание может нанести вред организму и фигуре. К счастью, соблюдая простые правила, можно отметить праздник без серьезного ущерба.

В течение масленичной недели рекомендуется есть не больше одного-двух блинов в день в первой половине дня. Если вы решили разово побаловать себя, можно съесть от четырех до шести блинов в зависимости от их размера.

Ограничьте употребление блинов с топленым маслом, вареньем, жирной сметаной или сладкими начинками — они наносят большой вред фигуре.

Правильно приготовленные блины из цельнозерновой, гречневой или полбяной муки могут стать полезным угощением для организма. В такие блины можно положить перетертые овощи и диетические добавки, натуральный йогурт, творог или джемы без сахара.

Пшеничную муку можно заменить на менее вредную для фигуры.

Нутовую;

Миндальную;

Кокосовую;

Овсяную.

Готовить блины лучше на антипригарной сковороде с небольшим количеством масла.