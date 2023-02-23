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Сегодня машинное зрение используют криминалисты и спецслужбы, банки и магазины, а также пассажиры метро. Но как же оно работает?

Технология распознавания лиц позволяет автоматически идентифицировать (распознать) или верифицировать (подтвердить) личность человека на фото, видео или вживую. Для этого используются возможности нейросетей, которые считывают и анализируют уникальные черты лица.

Камеры с функцией распознавания лиц применяют для обеспечения безопасности в общественных местах и на массовых мероприятиях. Также ими пользуются криминалисты и спецслужбы для поиска преступников и предупреждения преступлений.

Банки и магазины используют камеры, чтобы снизить риски мошенничества. Разработчики некоторых приложений считают такой метод надежнее обычных паролей.

В Москве действует одна из крупнейших и наиболее развитых в мире сетей с распознаванием лиц — при помощи технологии можно даже оплатить проезд в метро.