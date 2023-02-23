Настя Ивлеева заговорила о новом замужестве: «Себя не лишаю такого удовольствия»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Популярный блогер и телеведущая нелегко пережила развод с рэпером Элджеем. Сейчас она одинока, но публика не устает интересоваться, когда у звезды появятся муж и дети.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева откровенно поговорила с подписчиками о новом замужестве, создании семьи и рождении детей в своем влоге. Очередной выпуск знаменитость посвятила ответам на вопросы поклонников. Личная жизнь звезды, ожидаемо, была одним из главных интересов публики, и она решила удовлетворить любопытство. По словам Ивлеевой, ничего зазорного во втором, третьем и даже четвертом замужестве она не видит, на себе крест не ставит.

«Я себя не лишаю такого удовольствия. Вопрос только в том, за кого? Но я точно не из тех девушек, у которых был опыт замужества, и потом они такие: „Я больше никогда не выйду замуж“. Если я встречу классного парня, мужчину, подумаю, что хочу выйти за него замуж, я выйду за него замуж», — сказала блогер.

Как отметила Ивлеева, здорово, когда люди находят друг друга, женятся один раз и на всю жизнь, становятся родителями и занимаются построением и укреплением семейного гнездышка. Но таким парам, полагает селебрити, просто повезло встретить вторую половинку и не ошибиться в выборе. Не всем так везет, поэтому у человека должен быть еще один шанс.

Что же касается детей — матерью Настя Ивлеева себя пока представить не может. Она отметила, что негативно относится к шаблонам относительно появления наследников. По мнению блогера, никто не вправе решать, когда и сколько детей должна выносить женщина, в каком при этом быть семейном положении и возрасте. Кроме того, считает телеведущая, странно спрашивать о планах на потомство свободную даму.

«На данном этапе своей жизни я не хочу детей. Одно дело, когда у вас есть постоянный партнер… Это личное дело каждого. Это такой момент, когда ты свою жизнь даришь другому человеку, и нет пути назад. Надо взвесить все 1500 миллионов раз... Я все-таки считаю, что ребенок должен быть от любимого мужчины, от мужа, от парня. А когда ты не находишься в постоянных отношениях и вообще еще в поиске себя — о каких детях вообще может идти речь?» — заявила Ивлеева.

Настя Ивлеева была замужем за исполнителем Алексеем Узенюком, выступающим под псевдонимом Элджей. Они поженились в 2019 году и уже в 2020-м поползли слухи о расставании. В августе 2021-го звезды официально объявили о разрыве, однако после их еще не раз видели вместе на мероприятиях и во время отпуска за границей. Но ожидаемого воссоединения не случилось. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ивлеева поставила точку в отношениях с Элджеем.