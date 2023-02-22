На Кубани возбудили уголовное дело после обнаружения подростка на цепи

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Семья подростка воспитывает еще несколько приемных детей и имеет положительную характеристику.

В Краснодарском крае обнаружили 15-летнего мальчика с инвалидностью с прикрепленной к ноге тяжелой цепью, сообщает пресс-служба регионального СК.

Подростка нашли жители одного из частных домов в станице Тенгинской. Что конкретно с ним случилось и кто посадил его на цепь — пока не ясно. Сам мальчик обвиняет во всем свою приемную мать. По его словам, именно она посадила его на цепь. Однако начальница отдела по вопросам семьи и детства Усть-Лабинского района Ольга Гребенюкова опровергла эту информацию.

Она рассказала изданию «Кубань Информ» о том, что это были всего лишь детские игры. По ее мнению, старший брат подростка (тоже приемный ребенок семьи. — Прим. ред.) решил сыграть в плохого полицейского и надел на родственника цепь, которую они нашли рядом с домом.

«Он ее взял, накинул на ногу, мальчику что-то не понравилось, он убежал с этой цепью», — добавила Гребенюкова.

Известно, что семья подростка воспитывает еще несколько приемных детей и имеет положительную характеристику. Но сотрудники правоохранительных органов все равно заинтересовались данным случаем и решили сделать полную проверку. После нее будет дана оценка действиям органов опеки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Красноярском крае были задержаны родители девочки-подростка, посаженную на цепь.