Обматерил из-за иска: Муцениеце пожаловалась на Прилучного

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Известно, что актриса хочет снять бывшего супруга с регистрационного учета в столичной квартире.

История взаимоотношений Агаты Муцениеце и Павла Прилучного после развода набирает обороты. После новостей о том, что актриса подала на своего бывшего в суд, он ее обматери. Об этом Муцениеце рассказала своим подписчикам в социальных сетях.

Знаменитость опубликовала сторис, где показала себя после общения с Прилучным.

«Я после того, как бывший использовал в твою сторону нецензурную брань», — написала девушка под видео.

В ролике актриса подпевает строчкам из одной песни, намекая на то, что она вызывает сильные эмоции у бывшего супруга.

«Потому что я искусство, вызываю в тебе чувства», — спела она.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного в суд, попросив снять актера с регистрационного учета в столичной квартире стоимостью 30 миллионов рублей в районе Речного вокзала.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись летом 2020 года. Их расставание оказалось настолько громким, что отголоски слышатся до сих пор. До этого актриса призналась на всю страну, что пережила домашнее насилие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Агата Муцениеце будет судиться с Прилучным из-за квартиры.