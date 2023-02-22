Полина Гагарина пожаловалась на проблемы со здоровьем: «Зима конкретно достала»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Несмотря на свое состояние певица продолжает работать — заняться собой времени нет.

Певица Полина Гагарина пожаловалась на проблемы со здоровьем. В личном блоге она опубликовала фото с последствиями недуга, который проявляется в зимнее время. Из-за холодовой аллергии кожа на губах буквально превращается в корку. Артистка отметила, что устала от морозов, но и помимо них есть сложности, с которыми приходится справляться в плотном рабочем графике.

Гагарина не только выступает на сцене со своей музыкой, она также участвует в различных телевизионных проектах. В том числе работает наставником и членом жюри в вокальном шоу «Голос». Съемки очередного сезона недавно стартовали в Москве. Постоянная занятость сказывается на общем состоянии Гагариной. По словам певицы, появились проблемы со сном. Но ежедневные задачи не отложить, поэтому приходится снова и снова перебарывать себя и трудиться.

«Зима конкретно достала, губы в аллергии, холодовая аллергия у меня, слышали о такой? Просто корка. Сон с осени заглядывает нечасто. Пожаловалась — полегче стало. Работаем», — написала Гагарина под своим фото в соцсети.

Исполнительница в последнее время все чаще говорит с поклонниками о профессиональном выгорании и накопившейся усталости. Она признавалась, что теперь на восстановление уходит больше времени, чем прежде. Полина Гагарина не любит зиму, она надеется, что вместе с потеплением к ней вернется энергия.

Полина Гагарина не впервые жалуется на упадок сил и недуги. Фото: Instagram* / gagara1987

Фанаты беспокоятся за певицу. Они не раз указывали в комментариях на ее худобу, которая, по мнению некоторых, говорит о недостаточно здоровом образе жизни. Сама исполнительница потери веса нисколько не смущается. Она много занимается спортом и с удовольствием демонстрирует фигуру в открытых нарядах на сцене, делится фотографиями в купальниках с отдыха.

Ранее, писал 5-tv.ru, Полине Гагариной сделали предложение руки и сердца прямо на концерте.



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