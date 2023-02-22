Озвучено количество участников митинга-концерта в Лужниках, где выступал Путин

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Среди артистов на концерте выступали Олег Газманов, Григорий Лепс, группа «Любэ» и многие другие.

В Москве на митинге-концерте в «Лужниках», который посетил президент России Владимир Путин, приняли участие 200 тысяч человек. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее информации, на самой арене присутствовали около 90 тысяч человек, а на прилегающих к стадиону территориях расположились еще 112 тысяч человек.

Концерт прошел под названием «Слава защитникам Отечества». На сцену, кроме звезд российской эстрады выходили боевые офицеры, а также родители, погибших участников СВО. Во время своего выступления, Владимир Путин заявил, что каждый, кто поддерживает бойцов — является защитником Отечества. Более того, глава государства сказал со сцены, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин напомнил о главной молитве, говоря о Родине.