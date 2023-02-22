Китай обозначил свою позицию по кризису на Украине

Ван И: Китай будет придерживаться объективной и справедливой позиции по кризису на Украине

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КНР высоко ценит готовность России урегулировать кризис на Украине путем переговоров.

КНР продолжает придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая член политбюро Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, пишет МИД КНР.

По словам Ван И, Китай все же планирует выстраивать политику, исходя из взаимной выгоды и выигрыша.

«Мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику», — сказал политик.

Также было отмечено, что КНР высоко ценит и уважает готовность России урегулировать кризис на Украине путем переговоров.

Китайский дипломат Ван И прибыл в Москву 21 февраля. За один день он успел встретиться с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

Стало известно, что его визит в Москву, возможно, подготавливает почву для приезда самого китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лавров рассмешил Ван И на переговорах.