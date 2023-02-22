Олег Меньшиков кардинально сменил имидж и помолодел на несколько лет

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Похоже, брак с большой разницей в возрасте идет артисту только на пользу.

Российский актер Олег Меньшиков посетил в Москве премьеру нового исторического фильма «Нюрнберг» вместе со своей молодой женой и поразил публику, полностью сменив имидж. На этот выход в свет обратило внимание издание 7Дней.ru.

Артист выглядел счастливым рядом с Анастасией Черновой. Звездная парочка не так часто посещает публичные мероприятия, но на этот раз они действительно произвели фурор.

Поклонники Меньшикова заметили, что он сменил прическу, обесцветил волосы, загорел и предстал в одежде стиля «тотал блэк». Молодая жена тоже пребывала в прекрасном настроении.

Кстати, в этом году звездная пара отметит 18 лет семейной жизни. На момент их знакомства она была студенткой ГИТИС, а поженились они после ее окончания университета. Анастасия Чернова младше Меньшикова на 23 года, но это не мешает им быть одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Да и самому деятелю культуры брак с такой разницей в возрасте, явно, идет только на пользу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему у Олега Меньшикова не складываются отношения с актерами.