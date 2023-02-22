Военкор «Известий» побывал на уничтоженной базе иностранных наемников в селе Мемрик

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

По рассказам российских военных, техника для «солдат удачи» поставлялась из Австралии.

Донецк сотрясается от взрывов. Российская артиллерия накрыла плотным огнем населенный пункт возле самой границы города, где долгое время укрывались иностранные наемники. Там они зализывали раны после боев в Марьинке и Авдеевке, до которых не больше двадцати километров. Больше такого у них не получится. Почему — расскажет военкор «Известий» Семен Еремин.

«Если было бы ясно, уже мы тут не походили бы — постоянно летают», — отметил корреспондент.

Входили в Марьинку еще затемно — так безопаснее. К тому же, снижая видимость, шел снег. С рассветом ощутимо задул ветер. Нелетная погода для дронов — идеальная для работы вдоль передовой.

«Это типа МТЛБ нашей — „мотолыги“ так называемой. Просто она чуть побольше и брони у нее побольше», — говорит российский солдат.

«Медведь» показывает разорванную в клочья нашей артиллерией бронемашину на базе американской М113 — вроде бы поставленную Украине из Австралии.

«По крайней мере, где-то там должны быть нарисованы кенгуру с украинским флагом. Но они сгорели», — делится военный.

«Медведю» двадцать четыре. Воюет с восемнадцати. В том числе и в составе штурмовых групп. На этом участке — прикрывает флаг наступающих отрядов русской армии.

«О, прямо прилет вот он. Ну что, довольно близко ложится. Доброе утро, что называется. Марьинка оживает. Распогодилось немного и полетело со всех сторон», — комментирует происходящее Семен Еремин.

Это «на работу» вышли наши штурмовики. За десять следующих минут в эту украинскую передовую позицию прилетят еще три управляемые ракеты. А в течение получаса от рассветной тишины не останется и следа.

Несколько пулеметов, автоматы, единичные выстрелы снайперских винтовок, очереди АГС. То и дело поднимаются «дымы» — их для прикрытия раскидывает пехота. Ну и, конечно, артиллерия.

Это ствольная артиллерия разбирает украинские позиции. Работу можно корректировать и без дрона — здесь хорошая прямая видимость. Огонь периодически стихает, затем возобновляется с новой силой. Каждый день российские военные отбивают несколько зданий.