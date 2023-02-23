Россияне признались, какие качества больше всего ценят во второй половинке

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Большинство женщин считают надежность самым важным качеством в избраннике. А что, собственно, думают мужчины?

Женщинам в России хочется стабильности во всем, в том числе и в отношениях с мужчинами. Оказалось, что самыми важными качествами во второй половинке для них остаются надежность и постоянство. С результатами опроса группы «Родина» поделилась «Газета.ру».

Так, большинство опрошенных женщин (44%) считают, что надежность — самое важное качество мужчины. На втором месте образованность (36%), а на третьем — чувство юмора (21%). Девушки добавили, что мужчины, которые умеют рассмешить, будут хорошими отцами и всегда смогут поднять настроение.

А вот мужественность в мужчинах важна лишь 19% опрошенных женщинам. На самом последнем месте оказалась материальная обеспеченность (14%).

А теперь, для сравнения, ответы мужчин. Удивительно, но самым важным качеством для них оказалась честность (41%). Женщины о честности даже не упомянули в своих ответах. На втором месте по самым важным качествам — образованность (35%).

Следующим важным качество у женщины мужчины назвали трудолюбие (27%). Это, по их мнению, очень важно для достижения успеха. Сила и материальная обеспеченность также, как и у женщин, на последнем месте — 25% и 16% соответственно.

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