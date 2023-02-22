Что обсуждали Путин и Ван И на встрече в Москве

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Китай заявляет о своей позиции открыто: отношения с Россией они выстраивают всерьез и надолго.

Владимир Путин встретился с главным дипломатом Китая! Ван И приехал в Москву с визитом и уже успел переговорить с главой российского МИД и секретарем Совета безопасности нашей страны. Главной же темой на встрече с президентом был предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву. О чем договорились политики — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Это одно из самых важных политических событий последних дней. Более обсуждаемым был бы визит самого лидера Китая в Москву, но приезд главы китайской дипломатии Ван И, вполне вероятно, может означать подготовку к переговорам на высшем уровне. В любом случае, важно каждое слово. И то, что Владимир Путин передал привет Си Цзиньпину, назвав его своим другом.

«Международное решение сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы. Но наоборот даже приобрели более острый характер. В связи с этим сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и РФ неоднократно подчеркивали — имеют очень важное значение для стабилизации международной обстановки. У нас много совместной работы», — сказал Путин.

Вся эта совместная работа сейчас особенно важна. И в Китае это отлично понимают. Представитель Поднебесной поддержал проект нашей резолюцию по международному расследованию подрыва «Северных потоков». Буквально всем странам сейчас понятен и выгодоприобретатель этого. И то, что уничтожение труб стало актом государственного терроризма, но не все готовы говорить об этом вслух. А Китай заявляет о своей позиции открыто, как и о том, что отношения с Россией они выстраивают всерьез и надолго. Они не направлены против третьих стран и их нельзя разрушить.

«У наших отношений очень крепкий фундамент. Сотрудничество в экономической, политической и культурной сферах. Мы вместе поддерживаем многополярность, а также демократизацию международных отношений. Все это в полной мере отвечает веяньям истории, а также интересам большинства стран», — отметил Ван И.

Ван И в Кремле сегодня красиво, с китайской образностью, говорил об истории: о том, как его страна смотрит на будущее отношений с Россией. Китайцы привыкли планировать на сотни лет вперед, но наши отношения — особенно экономические, развиваются стремительней.

В 2019 товарооборот между странами достиг 111,5 миллиардов в долларовом эквиваленте. В 2020 чуть снизился — до 104, но 2022 уже вырос до рекордных 185 миллиардов. Так что план достичь в 2024 200-милиардного оборота — более чем реален.

Тем более, что лидеры встречаются часто. Например, Путин был первым лидером, кого принял Си Цзиньпин в Пекине после тотального всекитайского карантина. И съемочная группа «Известий» тогда стала единственной российской прессой, которая находилась в зале переговоров. В конце 2022 лидеры подробно поговорили по видеосвязи. И вот сейчас российский президент пригласил китайского председателя в Москву.

«Конечно, мы ждем председателя КНР с визитом в Россию, мы договаривались об этом раньше. Понимаем, что есть внутри политическая поездка. Но мы исходим из того, что реализуем наши планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений», — указал глава государства.

Всего несколько слов перед камерами до начала серьезного раунда переговоров. Большая часть сказанного сегодня в Кремле Владимиром Путиным и Ван И осталась за закрытыми дверями. Но результаты мир скоро увидит: когда речь идет о смене мироустройство, в котором участвуют Россия и Китай, невозможно не заметить изменений.