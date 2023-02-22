Путин: «Весь наш народ является сегодня защитником Отечества»

Денис Птицын 214

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российский лидер заранее поздравил граждан страны с День защитника Отечества.

Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках. В своей речи он затронул тему Отечества и семьи.

«Мы говорим „Родина-мать“, речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека — это и Родина, это и семья», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что по большому счету и Родина, и семья в нашем сердце — это одно и то же. Также глава государства призвал зрителей концерта поприветствовать бойцов на передовой троекратным «Ура!»

«Они должны услышать наше приветствие, сегодня их поддерживает вся страна, а это значит, что каждый, кто это делает, в известной степени тоже является защитником Отечества», — отметил президент.

Российский лидер добавил, что при защите российских интересов, при защите российских людей, при защите российских культуры, языка, территории весь народ России является сегодня защитником Отечества.

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