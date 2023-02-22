«Не стоит»: Ольга Орлова отреагировала на интимный вопрос подписчика

Фото: ВКонтакте / Ольга Орлова

Телеведущая часто общается со своими подписчиками и обсуждает насущные проблемы.

Телеведущая Ольга Орлова в своих социальных сетях подняла тему интимной жизни. У недавно родившей 45-летней знаменитости периодически интересуются подробностями личной жизни, а также вопросами воспитания детей. Но иногда вопросы оказываются слишком провокационными. На один из них обратило внимание издание dni.ru.

«Что делать, если у меня не стоит? Как быть?» — написал Орловой один из интернет-пользователей.

Ведущая решила не игнорировать мужчину и ответила на его вопрос, опубликовав его на всеобщее обозрение.

«Тут-то я уже не знаю чем помочь. Могу только посочувствовать», — ответила звезда «Дома-2».

Ольга Орлова стала мамой во второй раз в этом месяце. Последняя беременность, в которую многие не верили, прошла благополучно и без осложнений. Ольга часто выходила в свет, встречалась с подругами и посещала светские мероприятия.

Сейчас Орлова после выписки из роддома активно делится моментами счастливой жизни в соцсетях. Молодой маме удалось похудеть на десять килограммов спустя всего две недели после родов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова показала трогательное фото с дочкой.