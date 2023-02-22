Политолог Михайлов предупредил о возможных провокациях Запада в России

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Германия уже попросила своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Эксперты ожидают политических контрмер на решение РФ заморозить свое участие в ДСНВ.

Длинные праздничные выходные могут стать благоприятным периодом для провокаций со стороны Запада. Не исключены и антироссийские выпады в политической плоскости. Такими предположениями поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов с сайтом URA.RU.

«Я надеюсь, что никаких массированных атак, возможных попыток нанести какой-то удар по территориям не будет. Но мы неоднократно сталкивались с прилетами по всей линии западной границы Российской Федерации, от регионов Черноземья, Кубани, Ростова, Крыма», — прокомментировал эксперт.

По его словам, субъекты РФ были атакованы неоднократно, что не исключает возможность новых угроз. Михайлов подчеркнул, что Запад с политической точки зрения сможет оправдать любое деяние киевского режима.

Политолог считает, что западные лидеры могут подготовить провокации, чтобы ответить на решение президента РФ Владимира Путина приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Я думаю, что вся эта история перейдет в политическую плоскость, то есть будет обмен негативными заявлениями, обмен „любезностями“. Я надеюсь, что никакой военной провокации не будет, потому что сейчас нервы настолько у обеих сторон доведены до предела, что даже американцы при всей своей хамоватости во внешней политике догадаются не заходить за флажки», — сказал в завершение беседы Михайлов.

В материале отмечается, что МИД Германии обратился к гражданам и порекомендовал им не совершать визиты в Россию в период с 20 по 26 февраля. В ведомстве отметили, что отказаться стоит от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

Ранее 5-tv.ru подготовил целый список закусок к столу на 23 февраля для тех, кто решил провести праздники дома.